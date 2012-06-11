Власенко думає, що Кваснєвського і Кокса навряд чи пустять до Тимошенко

Захисник екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, народний депутат України Сергій Власенко сумнівається, що колишнього Президента Польщі Александра Кваснєвського та екс-Президента Європейського парламенту Пета Кокса пустять до екс-прем’єра, яка зараз проходить курс реабілітації у Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» в Харкові.

Як зазначив у коментарі УНІАН сам С.Власенко, ці європейські політики мають більше шансів на зустріч із Ю.Тимошенко, ніж Посол Європейського Союзу в Україні Жозе Мануель Пінту Тейшейра, який раніше заявляв про бажання зустрітися з екс-прем’єром.

«На жаль, у нас пенітенціарна служба дуже вибірково підходить до відвідувань Юлії Володимирівни. Тобто соратникам, її рідним чиняться всілякі перепони, також всілякі перепони чиняться політикам та дипломатам, які чітко висловлюють свою позицію. Зокрема, я вважаю це абсолютно недопустимим, що Посол Євросоюзу в Україні пан Тейшейра вже неодноразово просив зустрічі з Юлією Володимирівною, ми вже передавали згоду Юлії Володимирівни на таку зустріч, але пенітенціарна служба чомусь не надає такої можливості. Не знаю, чи буде така можливість надана президентам Коксу та Кваснєвському. Можу припустити, що їхня вірогідність побачити Юлію Володимирівну дещо більша, ніж у пана Тейшейри, хоча б тому, що цю місію ініціював пан Азаров. Але в нашій справі можна очікувати будь-чого», - сказав С.Власенко.

Захисник припустив, що під час нинішнього візиту до України П.Кокс і А.Кваснєвський не приїжджатимуть у Харків, щоб зустрітися з Ю.Тимошенко.

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Як повідомляв УНІАН, донька екс-прем`єр-міністра України Євгенія Тимошенко сьогодні заявила, що П.Кокс і А.Кваснєвський мають намір зустрітися з її матір`ю.

«Вони сказали, що намагатимуться просити владу, щоб зустрітися з мамою, але чи дасть їй таку можливість влада, не зрозуміло», - сказала Є.Тимошенко.

П.Кокс і А.Кваснєвський прибули сьогодні до Києва.

Згідно з домовленістю Президента Європарламенту Мартіна Шульца і прем`єр-міністра Миколи Азарова, П.Кокс і А.Кваснєвський стежитимуть від ЄП за судовими процесами над Ю.Тимошенко. Вони матимуть доступ до всіх документів справи, а також до адвокатів, прокурорів та інших чиновників. Європарламент, у свою чергу, подаватиме юридичну і логістичну підтримку в їхній роботі.