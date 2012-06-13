Суд знову візьметься за Луценка

13 червня о 9.15 ранку продовжиться судове засідання по епізоду кримінальної справи проти екс-міністра МВС Юрія Луценка щодо так званої незаконної організації стеження в рамках розслідування кримінальної справи про отруєння колишнього президента України Віктора Ющенка, який був виділений в окрему справу.

Як зазначають у прес-службі Народної самооборони, на позаминулому судовому засіданні 1 червня 2012 року суддя Анна Медушевська продовжила розгляд справи за відсутності потерпілого В.Давиденка, який у телеграмі на адресу суду пояснює, що за станом здоров'я не може бути присутнім на слуханні справи. Давиденко написав, що він підтверджує свідчення, які він дав раніше в судовому засіданні і просить розглядати справу без нього.

Суддя А.Медушевська не задовольнила ряд клопотань захисту, зокрема про допуск фото- та телекамер на засідання суду, а також не знайшла обґрунтованих підстав для відводу головуючої в справі.

Прокурори прочитали обвинувальний висновок, написаний у Генпрокуратурі. Проте такий висновок на руки не отримали ні Ю.Луценко, ні його захист, що є порушенням норм КПК, зазначають у прес-службы.

Минуле судове засідання 8 червня не відбулося через хворобу судді А.Медушевської