Турчинов заявляє, що опозицію не пускають на білборди

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на брифінгу він зауважив, що вибори - це не лише день голосування, а й підготовка до них. За словами О.Турчинова, влада стверджує, що забезпечить чесні і демократичні вибори, а сама вже зараз не забезпечує рівних умов усім політичним силам, які хочуть брати участь у виборах.

«Об’єднана опозиція не має прав, які собі привласнили проекти Адміністрації Президента та Партії регіонів», - заявив О.Турчинов.

Він навів приклад із розміщенням банерної реклами об’єднаної опозиції. За словами керівника штабу, опозиційні сили не можуть розмістити свою рекламу, оскільки рекламні агентства, які укладають відповідні угоди з опозицією, починають отримувати погрози застосування репресій та закриття. Зокрема, йдеться про податкові перевірки, а також про демонтаж площ, які мають агентства для розміщення реклами.

О.Турчинов навів конкретний приклад по Києву, де з 200 запланованих білбордів опозиції вдалося розмістити лише 36, і ця кількість постійно зменшується.

Він зауважив, що до рекламних агентств телефонує представник «Київ-реклами», який вказує, що столичній владі виділено 20 млн грн на демонтаж рекламних площ, і вони можуть демонтувати площі саме цього агентства, якщо воно не припинить співпрацю з об’єднаною опозицією.

Водночас, за словами О.Турчинова, політичні «проекти Банкової» можуть собі дозволити «величезні білборди: і горизонтальні, і вертикальні, і в повний зріст, і з боку, із інших частин, і в нових костюмах, і нових піджаках».

Він підкреслив, що це не рівні умови ведення передвиборчої агітації.

Керівник штабу об’єднаної опозиції прогнозує, що з наближенням дати голосування ця ситуація лише погіршуватиметься, але, незважаючи на все, опозиція планує перемогти на виборах.

О.Турчинов наголосив, що опозиція має намір повідомити ОБСЄ та іншим міжнародним інституціям про перешкоджання у веденні передвиборчої агітації.