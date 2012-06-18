Проєвропейська партія виграла вибори в Греції

Про це повідомляє прес-служба міністерства внутрішніх справ Греції, яке проводить підрахунок голосів.



Згідно з остаточними результатами голосування, "Нова демократія" отримала 29,65% голосів і 129 місць у 300-місному парламенті (з урахуванням 50 "призових" місць переможцеві виборів).



Ліворадикальний блок СІРІЗА отримав 26,9% голосів і 71 місце в парламенті.



Лівоцентристська партія ПАСОК отримала 12,28% і 33 місця.



"Незалежні греки" - 7,51% і 20 місць.



Праворадикальна "Золота зоря" - 6,92% і 18 місць.



"Демократичні ліві" - 6,25% і 17 місць.



Комуністична партія Греції - 4,5% і 12 місць.



Результати правих вітали в ЄС, Німеччині, США, в МВФ.



Канцлер Німеччини Ангела Меркель привітала лідера правоцентристів Антоніса Самараса з перемогою, хоча й попередила про необхідність дотримуватися угоди з кредиторами.



Єврогрупа - рада міністрів фінансів країн єврозони - повідомила, що "трійка" експертів від міжнародних кредиторів Греції (Єврокомісія, Європейський центральний банк і МВФ) прибуде до Греції вже найближчим часом, щоб обговорити хід програми економії.



Греція, зауважує РІА "Новости", зобов'язалася вже в червні ухвалити додаткові скорочення витрат розміром в 11 мільярдів євро на середньострокову перспективу.



Лідер ліворадикалів, які програли вибори, Алексіс Ціпрас заявив, що працюватиме в опозиції, відрізавши іншим партіям можливість залучити його в уряд і тим самим розділити відповідальність за жорсткі і вкрай непопулярні заходи.