Кожем’якін носив на експертизу прикраси своєї дружини

Діамантові прикраси, в яких журналісти помітили дружину голови парламентської фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрія Кожем’якіна на благодійному балу виявились камінням виробництва «Сваровскі» – Андрій Кожем’якін продемонстрував висновок експертизи в ефірі ток-шоу «Портрети з Сергієм Дорофеєвим» на «5 каналі».

«Була інформація, що нібито на Пушкінському благодійному балу, де ми були з дружиною, на ній були діаманти на суму мільйони доларів. Я приніс ці «нібито діаманти», хоча це чудове виробництво «Сваровскі». І от я зробив експертизу – я це вам залишаю, якщо будуть журналісти, які захочуть зробити окремо експертизу, щоб не вказувати, що коштує мільйони, і не лити бруд на політика і його дружину, я залишаю у вас», – пояснює Кожем’якін.