У Тимошенко вимагають допитати Януковича у справі про вбивство Щербаня

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час Погоджувальної ради парламенту заявив лідер фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій Кожем’якін.

За його словами, опозиція обурена заявами Президента щодо причетності до цього вбивства екс-прем’єра Юлії Тимошенко.

«Ми хотіли би, щоб пан прокурор Пшонка викликав як свідка і допросив пана Януковича. Якщо він знає дуже багато і звинувачує Тимошенко у вбивстві, то він значить стояв десь поблизу, або щось чув», - сказав А.Кожем’якін. Він наголосив, що глава держави має відповідати за свої подібні заяви.

Крім того, він зауважив, що фракція вимагає створити Тимчасову слідчу комісію щодо розслідування резонансних вбивств у 1995, 1998 роках у Донецькій області, в тому числі народних депутатів Є.Щербаня, Євгена Кушнарьова та привласнення майна громадян особами, які мали керівні посади в органах державної влади.