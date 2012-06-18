Литвину пропонують задіяти «сенсорну кнопку»

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Мартиненко сказав на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

Він зазначив, що необхідно, щоб кожен народний депутат України, як і передбачено Конституцією України, голосував тільки за себе.

М.Мартиненко нагадав, що уже неодноразово опозиція вносила законопроекти, які стосувалися того, щоб кожен депутат голосував тільки за себе, але вони не підтримувалися парламентською більшістю.

Тому лідер фракції НУ-НС запропонував, щоб більшість внесла відповідний законопроект і опозиція готова його підтримати.

М.Мартиненко наголосив, що іншим виходом із ситуації є те, щоб В.Литвин своїм розпорядженням ввів в дію «сенсорну кнопку», що не дозволить народним депутатам голосувати за своїх колег.

Він зазначив, що під час голосування за «мовний» законопроект в сесійній залі були відсутні 62 народні депутати і це при тому, що за перше читання даного законопроекту проголосували 234 народні депутати.

Він також додав, що на останніх двох тижнях роботи парламенту в сесійному режимі під час поточної сесії пропонується розглянути ще два законопроекти, які стосуються мови.

За його словами, один із законопроектів передбачає, щоб в судовій сфері передбачалося «запровадження російської мови в судочинство».

«Ми знову продовжуємо грати цю платівку», - підкреслив він.

Лідер фракції НУ-НС зазначив, що ще одним законопроектом передбачається «знову ж таким втручання в мовне питання».

За його словами, йдеться про зміни до Кодексу адміністративного судочинства та Цивільного процесуального кодексу.

М.Мартиненко запропонував законопроекти, які пов’язані з мовним питанням, зняти з розгляду ВР.

За його словами, не потрібно «займатися популізмом, розколом суспільства, а необхідно зайнятися тими речами, які потребує на сьогодні суспільство».

Довідка УНІАН. Апарат ВР провів сертифікацію модернізованої системи “Рада-3” з використанням сенсорної клавіші у 2008 році, коли спікером ВР був Арсеній ЯЦЕНЮК. Дана система передбачає, що голосування депутат починає з натиснення сенсорної клавіші, утримуючи яку, він повинен натиснути кнопку "За", "Проти", або "Утримався". Передбачається, що якщо протягом 11 відведених для голосування секунд парламентарій відпустить одну з кнопок, його голос не зарахується.