Януковичу знову відповіли, що співпраця України і МС у форматі «3+1» нереальна

Про це сьогодні на прес-конференції в Москві повідомила міністр з основних напрямків інтеграції і макроекономіки Євразійської економічної комісії (ЄЕК) Тетяна Валова, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН у РФ.

«Ти можеш прийняти всі зобов'язання, які є в цьому об'єднанні, або не приймати ніяких зобов'язань і не отримувати ніяких прав. Якоїсь середньої можливості бути не може. Формат "3+1" - нереальний», - сказала Т.Валова.

При цьому вона підкреслила, що відносини з Україною завжди носитимуть «особливий характер».

Вона нагадала, що перша закордонна поїздка голови ЄЕК Віктора Христенка була здійснена в Україну, де з українськими чиновниками обговорювалося питання співпраці.

При цьому Т.Валова зазначила, що саме з Україною був початий процес формування ЄЕП.

«У нас немає базового документа про формування ЄЕП, у нас є 17 галузевих угод з однієї простої причини, що такою базовою угодою був договір від 2003 року, підписаний Росією, Білоруссю, Казахстаном і Україною. Саме на базі цього договору ми будували роботу галузей», - сказала вона.

За її словами, під час переговорів з Україною в 2003-2005 рр. результатом стало розуміння того, що ЄЕП – це цілісна структура, в якій не може бути проміжної стадії членства.

При цьому Т.Валова зазначила, що сторони мають новий договір про Зону вільної торгівлі в рамках СНД і цей документ створює більш привілейовані відносини між Україною і МС.

Вона нагадала, що РФ на відміну від України цей документ не ратифікувала.

Як повідомляв УНІАН, 28 червня 2011 року Президент України Віктор Янукович висловився за підписання рамкової угоди щодо співпраці України з Митним союзом Білорусі, Казахстану і РФ у форматі «3+1».

8 липня 2011 року делегація України передала Росії пропозиції щодо співпраці України і Митного союзу у форматі «3+1». Очікувалося, що вони будуть розглянуті на засіданні комісії МС 15 липня.

11 липня 2011 року прем'єр-міністр Росії Володимир Путін повідомив, що російські і українські урядові експерти активно працюють над запропонованим Україною варіантом співпраці з Митним союзом за схемою «3+1». Разом з цим, 15 липня В.Путін заявив, що поки що невідомо, чи увійде Україна в Митний союз, а потім в Економічний простір.

24 серпня 2011 року Президент РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росія не готова запропонувати Україні особливих умов членства в Митному союзі - або нехай вступає на загальних підставах, або до неї може бути застосований інший режим.

Наприкінці березня 2012 року перший віце-прем'єр-міністр Валерій Хорошковський заявив, що Україна знову запропонувала країнам Митного союзу співпрацю у форматі «3+1», але Росію це поки що не влаштовує.

Довідка УНІАН. Євразійська економічна комісія – єдиний постійно діючий регулюючий орган Митного союзу і Єдиного економічного простору.