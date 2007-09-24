Янукович: Єханурова обклали з усіх боків

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ позитивно оцінює діяльність представника політичної партії «Народний союз «Наша Україна» Юрія ЄХАНУРОВА на посаді прем`єр-міністра.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні на мітингу прихильників Партії регіонів у місті Цюрупинську Херсонської області.

«ЄХАНУРОВ був професіоналом як прем`єр-міністр, але він нічого не міг зробити, тому що його обклали з усіх боків і не давали працювати», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, після парламентських виборів-2006, 6 травня тодішній прем`єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ заявляв, що Блок «Наша Україна» веде переговори з Партією регіонів про створення коаліції.

«Переговори ведуться з усіма. Я особисто зустрічався двічі з паном ЯНУКОВИЧЕМ і порушив питання його переговорів з Президентом», - сказав, зокрема, Ю.ЄХАНУРОВ.

За його словами, це непрості питання, які починаються з питань, пов`язаних з євроатлантичною інтеграцією, проблемами СНД і ЄЕП, питаннями федералізації і мови, питаннями, пов`язаними з відносинами власності.

«Це той же перелік питань, який ми ставимо перед усім політичним силам», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

При цьому він висловив думку, що 14-16 травня буде готовий проект коаліційної угоди, який влаштовує «Нашу Україну». Він зазначив, що робочі групи блоку намагаються максимально враховувати пропозиції інших політичних сил. «З цим документом ми вийдемо, і намагатимемося домовлятися з іншими політичними силами – з усіма», - підкреслив Ю.ЄХАНУРОВ.

Напередодні, 5 травня, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ також заявив, що його партія веде з “Нашою Україною” переговори про створення коаліції.

У той же час 10 травня “Наша Україна” підписала з БЮТ і СПУ протокол про формування Коаліції демократичних сил.