Азаров звільнив заступника гендиректора Укрзалізниці
19:14, 18 червня 2012Політика
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Кабінет міністрів України звільнив Леоніда Лобойка з посади заступника генерального директора Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця").
Лобойко займеться чимось іншим
Відповідне розпорядження від 18 червня 2012 р. № 363-р обнародуване на Урядовому порталі.
У розпорядженні зазначається, що Л.Лобойко звільнений з посади у зв'язку з переходом на іншу роботу.
Як повідомляв УНІАН, Л.Лобойко обіймав цю посаду з червня 2010 р. Раніше він вже працював у відомстві на посаді начальника Головного пасажирського управління «Укрзалізниці».
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