Азаров звільнив заступника гендиректора Укрзалізниці

Відповідне розпорядження від 18 червня 2012 р. № 363-р обнародуване на Урядовому порталі.

У розпорядженні зазначається, що Л.Лобойко звільнений з посади у зв'язку з переходом на іншу роботу.

Як повідомляв УНІАН, Л.Лобойко обіймав цю посаду з червня 2010 р. Раніше він вже працював у відомстві на посаді начальника Головного пасажирського управління «Укрзалізниці».