КВУ нагадує, коли можна перевірити точність виборчих списків

Комітет виборців України, наголошує, що згідно з чинним законодавством, з приводу уточнення списків виборців громадяни можуть звернутися до дільничної виборчої комісії не пізніше 24 вересня, до окружної виборчої комісії - до 26 вересня, а до суду – до 27 вересня.

Про це йдеться у заяві прес-служби КВУ, переданій УНІАН.

КВУ підкреслює, що після 27 вересня (в тому числі й у день голосування) будь-які зміни у списки виборців вносити заборонено, оскільки списки на той час вже будуть „закриті”.

КВУ вважає, що така норма в законодавстві є дискримінаційною, і позбавляє багатьох виборців права проголосувати, однак її необхідно виконувати.