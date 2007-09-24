”Список Цушко”: 3,5 млн. заробітчан подані на усунення від виборів

Міністр внутрішніх справ України, член політради Соціалістичної партії України Василь ЦУШКО заявляє, що "міліція виявила 3,5 млн. заробітчан, які давним-давно виїхали з України, а в нас вони постійно голосували за когось".

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЦУШКО заявив на прес-конференції у Вінниці.

За його словами, це було виявлено в процесі виконання доручення уряду про визначення осіб, які незаконно одержують від держави допомогу по безробіттю.

"При цьому, 2,5 млн. "мертвих душ" виявлено у західних областях, і 1 млн. - у східних та південних", - додав В.ЦУШКО.

Він зазначив, що списки виявлених заробітчан вже направлені до Центральної виборчої комісії для виключення їх зі списків виборців.

"Багато партій порахували й розплакалися, оскільки для деяких це привело до втрати 5% голосів на виборах", - зазначив представник СПУ.