Соціалісти обіцяють за 5 років повернути борги СРСР

Соціалістична партія України обіцяє щороку виділяти по 25 млрд. грн. на виплати знецінених заощаджень у колишньому Ощадбанку СРСР та за 5 років “покінчити з цим ганебним явищем”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції у Вінниці міністр внутрішніх справ, член політради СПУ Василь ЦУШКО.

"Щороку виділяти по 25 млрд. грн. для того, щоб протягом 5 років погасити це ганебне явище, яке називається втраченими заощадженнями громадян", - сказав він.

На думку В.ЦУШКА, це реально і не призведе до інфляційних процесів.

Водночас, він вважає, що ці виплати треба робити виключно грошовими коштами і не "обіцяти, що віддамо ці гроші у вигляді ваучерів або акцій - досить дурити народ", - зазначив представник СПУ.