ПР захистить російську мову через прокуратуру

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, про це заявив заступник голови фракції Партії регіонів Вадим Колесніченко на брифінгу в кулуарах Верховної Ради, коментуючи слова депутата Львівської облради Ірини Фаріон.

«Партія регіонів і Президент України роблять усе для того, аби об'єднати наше суспільство і захистити права кожного громадянина, незалежно від його віросповідання, мови і національності. І, звісно ж, ми всі вітали створення об'єднаної опозиції, до якої ввійшли «Батьківщина», «Фронт Змін», «Свобода», «Народна самооборона». І все суспільство раділо тому, що дані панове прийняли рішення про висунення узгоджених кандидатів у народні депутати від цієї об'єднаної опозиції. Адже узгоджений кандидат від об'єднаної опозиції – це людина, яка говорить все те, за що відповідає вся об'єднана опозиція. Це, по суті, стратегія і програма дій даної політичної конфігурації», - відзначив В.Колесніченко.

За його словами, І.Фаріон «сказала, що російська мова - це мова окупантів. При цьому вона ж у 2010 році оголосила, що тих, хто не володіє українською мовою, обов'язково посадять. А це, не мало не багато, 5 млн. українців, для яких рідною мовою не є українська».

Як заявив В.Колесніченко, «складно коментувати всі висловлювання пані Фаріон», «але це обличчя демократичної політичної структури, яка рветься до влади. Я змушений нагадати ст.10 Конституції, в якій чітко проголошується, що в Україні гарантується право на використання і захист російської мови й інших мов національних меншин. А ст.11 Конституції говорить про те, що держава сприяє консолідації і розвиткові української нації, а також розвитку етнічної, культурної, мовної самобутності всіх національних меншин України».

Він також повідомив, що І.Фаріон заявляла: люди, які розмовляють російською мовою, ніколи не приймуть цінності України. «Фактично вона закликала українців стати одержимими націоналізмом і помстою», - переконаний парламентарій.

В.Колесніченко акцентував увагу на тому, що І.Фаріон, очевидно, працює спрічрайтером у Арсенія Яценюка, «який буквально оголосив війну всьому українському народу». «Він заявив, що опозиція не дозволить прийняти закон про мови в другому читанні і «за нами буде перемога у війні». То кому ж оголошують війну Фаріон, Яценюк, Кириленко?», - заявив В.Колесніченко.

«Звичайно, на це беззаконня ми не заплющуємо очі, ми вже звернулися до Генпрокуратури з проханням привести до тями таких діячів демократії. Але головне, до чого ми закликаємо, - до толерантності і поваги до всіх громадян, незалежно від їх етнічного походження і мовної належності. Мабуть, мова людиноненависництва, ворожнечі, ненависті - це мова об'єднаної опозиції, мова Яценюка, Тягнибока, Фаріон і всіх тих, хто не бажає поважати людей, які розмовляють рідною мовою», - сказав В.Колесніченко.