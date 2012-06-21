До Об'єднаної опозиції може приєднатися ще одна партія

11:58, 21 червня 2012
Політика
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 Європейська партія України обговорює можливість приєднання до Об’єднаної опозиції.

Микола Катеринчук
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив лідер цієї партії, народний депутат від НУ-НС Микола Катеринчук.

«Ми обговорюємо це питання», - сказав він.

За словами М.Катеринчука, офіційне запрошення ще місяць тому надійшло від партій «Батьківщина» та «Фронт змін».

«Але ми прийняли рішення, що ця дискусія має бути відкрита», - сказав він.

При цьому М.Катеринчук нагадав, що Європейська партія України є членом Комітету опору диктатурі і за будь-яких умов діятиме спільно з опозицією.

 

 

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