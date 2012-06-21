До Об'єднаної опозиції може приєднатися ще одна партія
11:58, 21 червня 2012Політика
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Європейська партія України обговорює можливість приєднання до Об’єднаної опозиції.
|Катеринчук отримав офіційне запрошення
«Ми обговорюємо це питання», - сказав він.
За словами М.Катеринчука, офіційне запрошення ще місяць тому надійшло від партій «Батьківщина» та «Фронт змін».
«Але ми прийняли рішення, що ця дискусія має бути відкрита», - сказав він.
При цьому М.Катеринчук нагадав, що Європейська партія України є членом Комітету опору диктатурі і за будь-яких умов діятиме спільно з опозицією.
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