Об’єднана опозиція відзначила 22 червня молитвою

00:54, 23 червня 2012
Політика
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22 червня у Житомирі, у День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни, Об’єднана опозиція та духовенство провели окремий від влади молебень.

Як передає кореспондент УНІАН, відбулась Молитва пам’яті за загиблими у війні на житомирському Російсько-Вільському кладовищі.

Присутні на мітингу помолилися за душі загиблих і разом прочитали молитву «Отче Наш».

Керівник регіонального виборчого штабу Об’єднаної опозиції «За Батьківщину» Геннадій Зубко закликав присутніх бути вдячними усім, хто загинув, та всім, хто вистояв у битвах, за можливість вільно жити на українській землі.

 

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