Об’єднана опозиція відзначила 22 червня молитвою

Як передає кореспондент УНІАН, відбулась Молитва пам’яті за загиблими у війні на житомирському Російсько-Вільському кладовищі.

Присутні на мітингу помолилися за душі загиблих і разом прочитали молитву «Отче Наш».

Керівник регіонального виборчого штабу Об’єднаної опозиції «За Батьківщину» Геннадій Зубко закликав присутніх бути вдячними усім, хто загинув, та всім, хто вистояв у битвах, за можливість вільно жити на українській землі.