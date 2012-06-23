Об’єднана опозиція відзначила 22 червня молитвою
00:54, 23 червня 2012Політика
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22 червня у Житомирі, у День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни, Об’єднана опозиція та духовенство провели окремий від влади молебень.
Як передає кореспондент УНІАН, відбулась Молитва пам’яті за загиблими у війні на житомирському Російсько-Вільському кладовищі.
Присутні на мітингу помолилися за душі загиблих і разом прочитали молитву «Отче Наш».
Керівник регіонального виборчого штабу Об’єднаної опозиції «За Батьківщину» Геннадій Зубко закликав присутніх бути вдячними усім, хто загинув, та всім, хто вистояв у битвах, за можливість вільно жити на українській землі.
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