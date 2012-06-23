Експерт: Більшість українців хочуть змінити не Конституцію, а владу

Про це у своїй статті для "Дзеркала тижня. Україна" написав науковий консультант Центру Разумкова Микола Мельник, коментуючи рішення Президента Віктора Януковича про створення Конституційної асамблеї для внесення змін до Основного Закону.

За словами експерта, переважна більшість громадян вбачають головну проблему України в неналежній діяльності влади.

Зокрема, за даними соцопитування, проведеного Центром Разумкова, 31,3% найголовнішою причиною складної соціально-економічної та політичної ситуації в Україні назвали високий рівень корупції.

18,2% бачать корінь усіх проблем у превалюванні в керівництва держави особистих інтересів над суспільними. 14,4% відзначають ігнорування представниками влади Конституції і законів України. 13,3% вказують на неефективне управління державою через некомпетентність його керівництва. Недосконалість чинної Конституції вважають головною причиною всіх проблем 4,1% українців.

Водночас, 7,4% не вважають соціально-економічну та політичну ситуацію в Україні. складною.

11,3% не змогли відповісти на запитання або вибрали інший варіант.

«Закономірно, що у громадян сформувався сталий образ Конституції як об’єкта неефективних експериментів, кожен з яких призводить до погіршення ситуації в державі. Тому побоювання, що чергова зміна Конституції в умовах низького рівня довіри до влади може супроводжуватися суспільно-політичними ускладненнями чи зумовити їх, не є безпідставними», - зауважив М.Мельник.