Соратники по КПРС збунтувались проти Грача

Про це повідомив УНІАН Олександр Яковенко, котрий був лідером партії з 2001 по 2011 рік, а зараз знову повернувся на цю посаду.

«Головна причина – волаюче порушення статуту: практично відсутність роботи, непроведення засідання ради, проведення виборної кампанії в деяких регіонах з порушеннями - призначалися його люди, незрозуміло хто. Минув рік: партія скотилася до партії з обслуговування однієї людини», - сказав О.Яковенко.

За його словами, керівні органи КПРС вирішили усунути Л.Грача ще наприкінці квітня, після чого подали документи в Міністерство юстиції, і цього тижня з'явився наказ відомства про прийняття до уваги інформації партії про зміни в її структурі.

О.Яковенко уточнив, що на сьогодні Л.Грач є членом центрального органу КПРС.

КПРС створена в 2001 році, і, за даними її керівництва, налічує в в своїх лавах близько 20 тисяч членів.

Л.Грач очолив КПРС у лютому 2011 року. Раніше, в грудні 2010-го, керівництво Комуністичної партії України звільнило його з посади першого секретаря Кримського республіканського комітету КПУ, котру він обіймав з 1993 року, а також виключило з партії і фракції в парламенті.

Одержати коментар Л.Грача агентству не вдалося, він не відповідає на телефонні дзвінки.