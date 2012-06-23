Греки хочуть економити легше

Урядовці прагнуть скасувати деякі податки, припинити звільнення в бюджетній сфері і продовжити на два роки терміни досягнення певних економічних показників, передбачених угодою з ЄС та МВФ, пише Радіо Свобода.

Спільна заява трьох партій, які увійшли до урядової коаліції, оприлюднена після одужання прем’єр-міністра Греції Андоніса Самараса.

Делегація фахівців ЄС, МВФ та Європейського центробанку має прибути до Афін у понеділок, щоб оцінити фінансову ситуацію і відновити переговори.