Греки хочуть економити легше
22:44, 23 червня 2012Політика
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Новий коаліційний уряд Греції заявляє про потребу полегшити умови надання міжнародної допомоги для подолання кризи.
Грецькі коаліціянти оприлюднили заяву
Урядовці прагнуть скасувати деякі податки, припинити звільнення в бюджетній сфері і продовжити на два роки терміни досягнення певних економічних показників, передбачених угодою з ЄС та МВФ, пише Радіо Свобода.
Спільна заява трьох партій, які увійшли до урядової коаліції, оприлюднена після одужання прем’єр-міністра Греції Андоніса Самараса.
Делегація фахівців ЄС, МВФ та Європейського центробанку має прибути до Афін у понеділок, щоб оцінити фінансову ситуацію і відновити переговори.
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