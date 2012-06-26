Ще троє свідків стали на бік Луценка

12:09, 26 червня 2012
Політика
1150 0

Ще троє свідків, допитаних сьогодні в Печерському суді, підтвердили законність проведення оперативно-технічних заходів стосовно водія колишнього першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка.  

Юрій Луценко

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, колишній перший заступник начальника Департаменту карного розшуку МВС України Сергій Редька, відповідаючи на питання, наголосив, що за законністю проведення оперативно-розшукових заходів постійно наглядала Генеральна прокуратура, а в МВС ці функції здійснював начальник оперативного підрозділу, тобто заступник міністра.

У свою чергу, колишній начальник департаменту оперативно-технічних заходів Олександр Подвальний відзначив, що ніяких порушень закону в знятті інформації каналів зв`язку колишнього водія В.Сацюка не було – всі заходи проводилися суто в рамках чинного законодавства.

Третій свідок – колишній заступник начальника департаменту оперативно-технічних заходів Микола Сиченко, який входив до складу комісії з перевірки законності проведення оперативних заходів, сказав, що ніяких порушень виявлено не було. На даний момент в судовому засіданні оголошено технічну перерву на 15 хвилин, після чого суд продовжить допит свідків.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Луценко висунуто звинувачення за ч. 3 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем) під час розслідування справи про отруєння колишнього Президента України Віктора Ющенка. Ю.Луценко звинувачують в тому, що в 2009 році на посаді голови МВС він продовжив оперативні заходи щодо розслідування справи про отруєння В.Ющенка.

Цей епізод справи стосовно екс-міністра було виділено в окрему справу 21 січня 2012 року.

Сторона звинувачення планує викликати на допити до суду 14 свідків у цій справі.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter