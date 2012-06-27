Яценюк вважає, що діяльність Конституційного Суду підлягає люстрації

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час круглого столу з обговорення програми об’єднаної опозиції «Конституція України: чи необхідні зміни?» заявив голова Ради об’єднаної опозиції, голова партії «Фронт Змін» Арсеній Яценюк.

«Вважаю, що діяльність чинного Конституційного Суду, так само як і минулого Конституційного Суду, підлягає розслідуванню і люстрації. Об’єднана опозиція вносить до парламенту рішення про створення тимчасової слідчої комісії з питань розслідування фактів порушення суддями Конституційного Суду України присяги», - сказав А.Яценюк.

Він наголосив, що ТСК має розслідувати факт ухвалення КС рішення від 23 грудня 2003 року, яке передбачало, що тодішній Президент Леонід Кучма може балотуватися на третій термін.

«Потрібно з’ясувати, яким чином приймалося рішення, хто їм давав вказівки і чому вони прийняли таке рішення», - сказав А.Яценюк.

Крім того, за словами А.Яценюка, ТСК має розслідувати обставини ухвалення рішення КС від 6 квітня 2010 року щодо можливості окремих народних депутатів брати участь у формуванні коаліції, хоча це було передбачено лише для фракцій.

«На моє переконання, Конституційний Суд у 2012 році саме під тиском чинного Президента приймає рішення, яке напряму суперечить його попереднім рішенням», - додав він.

Серед інших рішень КС А.Яценюк назвав рішення щодо повернення до Конституції 1996 року без участі парламенту і народу України.

«Окремо також ми будемо розслідувати в рамках цієї комісії діяльність конституційних суддів на предмет винесення цілої низки рішень, які скасовують пільги чорнобильцям тощо. Вважаю, що парламентська комісія має негайно приступити до роботи – опитувати суддів Конституційного Суду на предмет того, чому судді порушили присягу», - додав А.Яценюк.