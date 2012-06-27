За телефонний «тероризм» - в тюрму на 6 років

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Законом за таке неправдиве повідомлення встановлюється безальтернативне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років.

За те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки або було вчинене повторно, розмір покарання встановлено у виді позбавлення волі від чотирьох до восьми років.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 7 червня.