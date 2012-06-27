За телефонний «тероризм» - в тюрму на 6 років
17:51, 27 червня 2012Політика
603 0
Президент України Віктор Янукович підписав Закон «Про внесення змін до статті 259 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян».
Янукович підписав прийнятий Радою закон
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Законом за таке неправдиве повідомлення встановлюється безальтернативне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років.
За те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки або було вчинене повторно, розмір покарання встановлено у виді позбавлення волі від чотирьох до восьми років.
Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 7 червня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter