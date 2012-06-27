Українську землю планують продавати по 300 доларів за гектар

Про це повідомив заступник голови Державного агентства земельних ресурсів України Євген Бердников, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Він пояснив, що нормативна грошова оцінка сільськогосподарських земель, яка становить близько 21 тис. грн за 1 гектар, не є ринковою, і застосовується виключно для фіскальних цілей – визначення ставки земельного податку, рентної плати і державного мита.

На думку Є.Бердникова, питання про земельний мораторій відпаде саме собою, тільки-но буде створена достатня законодавча база з впровадження ринку земель.

Він також повідомив, що законопроект «Про ринок земель», який був ухвалений у першому читанні, може бути розділений на декілька блоків. Зокрема, ті з них, які не викликають протесту в суспільстві, можуть бути ухвалені окремими законопроектами.