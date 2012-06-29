Депутат пропонує засудити Литвина за "статтею Тимошенко"

Про це виданню Gazeta.ua розповів Ю.Одарченко.



"Сьогодні абсолютно очевидно, що Вищий адміністративний суд не бажає розглядати по суті питання, пов'язане із незаконним голосуванням "мовного" закону у першому читанні. Факти порушень абсолютно очевидні, бо на момент голосування у залі були присутні 170 людей, а проголосували 234", - сказав нардеп.



За його словами, суд їм відмовив, пославшись на те, що це внутрішня справа Верховної Ради.



За словами депутата, вони планують подавати позов до Європейського суду з прав людини, "бо, на жаль, ми в себе не можемо знайти ніякої правди..."



Також, на його думку, спікера Володимира Литвина можна через це голосування засудити за тією же статтею (ст.365, перевищення службових повноважень), за якою посадили й екс-прем'єр-міністра Юлію Тимошенко: "Кожного ранку йому подають на стіл інформацію про те, скільки людей зареєстровано в залі. Ми всі приходимо туди, розписуємося, є певний облік людей, який документально підтверджений підписом. Він отримав данні, що 170 людей присутні в залі, і, не дивлячись на це, провів голосування", - зазначив Ю.Одарченко.



