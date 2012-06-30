Коморовський хоче перед фіналом у Києві зустрітися з опозицією
16:34, 30 червня 2012Політика
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Коморовський планує в неділю зустрітися з українською опозицією.
Коморовський піде на "Олімпійський"
Президент Польщі Броніслав Коморовський завтра в рамках свого візиту до Києва на закриття фіналу Євро-2012 планує провести зустріч з представниками української опозиції.
Про це повідомив міністр канцелярії глави Польської держави Яромір Соколовський, котрого цитує прес-служба президента.
За його словами, зустріч з представниками опозиції відбудеться у приміщені польського посольства у Києві.
Крім цього, Б.Коморовський перед початком фіналу Євро-20112 планує провести двосторонню зустріч з Президентом України Віктором Януковичем.
"Президент захоче висловити задоволення з польсько-українського успіху, яким був турнір", - сказав Я.Соколовський.
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