Коморовський хоче перед фіналом у Києві зустрітися з опозицією

Президент Польщі Броніслав Коморовський завтра в рамках свого візиту до Києва на закриття фіналу Євро-2012 планує провести зустріч з представниками української опозиції.

Про це повідомив міністр канцелярії глави Польської держави Яромір Соколовський, котрого цитує прес-служба президента.

За його словами, зустріч з представниками опозиції відбудеться у приміщені польського посольства у Києві.

Крім цього, Б.Коморовський перед початком фіналу Євро-20112 планує провести двосторонню зустріч з Президентом України Віктором Януковичем.

"Президент захоче висловити задоволення з польсько-українського успіху, яким був турнір", - сказав Я.Соколовський.