У Грузії пройшов мітинг опозиції

Це четверта масштабна акція після 27 травня, коли на багатотисячній маніфестації в Тбілісі лідер коаліції пообіцяв змінити владу в країні виключно мирним шляхом і «звільнити країну від режиму Михаїла Саакашвілі». У мітингу в Мцхеті брали участь кілька тисяч осіб, зокрема, жителі районів, що межують з Росією.



Іванішвілі розкритикував владу за те, що, відкриваючи кордон з Російською Федерацією та скасовуючи візи для російських громадян, вона не змогла досягти домовленості з Москвою, щоб і грузинські громадяни їздили в Росію без віз.



Водночас він заявив, що частина території Грузії окупована Росією, і пообіцяв допомогти грузинським біженцям з Південної Осетії, які також були присутні на мітингу.



Основна частина його виступу була присвячена соціальним проблемам. Мільярдер обіцяв створити фонд для субсидування сільського господарства і надати всім жителям країни медичну страховку. При цьому Іванішвілі сказав, що в поліції і держструктурах працює багато гідних людей, які перебувають «під пресом влади», передає кореспондент Радіо Свобода.