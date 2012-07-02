Томенко вважає: ПР боїться, що більшість затріщить по швах

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Томенко заявив сьогодні під час брифінгу.

«До нас доходять чутки, що більшість пропонує у вересні-жовтні працювати «так активно», щоб було три пленарних дні», - сказав він.

М.Томенко припустив, що така ініціатива пов’язана з тим, що у вересні і жовтні буде важко втримати парламентську більшість, оскільки багато народних депутатів не потраплять до прохідної частини виборчих списків партій, зокрема, Партії регіонів.

Крім того, сказав М.Томенко, це саме стосується і депутатів, які нині представляють групу «Реформи заради майбутнього».

Віце-спікер наголосив, що опозиція виступає проти такої роботи ВР і пропонує у вересні та жовтні провести по два пленарних тижні, як це передбачено Регламентом.

«Ми розуміємо, що влада не зацікавлена, аби парламент обговорював можливі критичні чи конфліктні ситуації під час виборів, однак наполягатимемо, щоб Верховна Рада працювала в нормальному режимі», - сказав М.Томенко.