Кличко після виборів вирішить, чи зав'язувати зі спортом

Про це повідомляє офіційний сайт братів Кличків.

8 вересня у Москві В.Кличко проведе свій наступний бій, у якому він захищатиме титул чемпіонату світу за версією WBC проти німця Мануеля Чарра.

Після цього двобою В.Кличко знову сконцентрується на своїй політичній кар’єрі, зокрема, як лідер партії “УДАР” візьме участь у виборах до українського парламенту 28 жовтня.

Коментуючи повідомлення, що це буде його останній бій, В.Кличко сказав: "Я хотів би продовжити боротьбу, і я прийму рішення після виборів".