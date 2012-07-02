Кличко після виборів вирішить, чи зав'язувати зі спортом
15:37, 02 липня 2012Політика
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Чемпіон світу у надважкій вазі, лідер партії «УДАР» 40-річний Віталій Кличко після парламентських виборів ухвалить рішення, чи продовжуватиме свою спортивну кар’єру.
|Кличко ще хоче продовжувати боротьбу. Фото klitschko-brothers.com
Про це повідомляє офіційний сайт братів Кличків.
8 вересня у Москві В.Кличко проведе свій наступний бій, у якому він захищатиме титул чемпіонату світу за версією WBC проти німця Мануеля Чарра.
Після цього двобою В.Кличко знову сконцентрується на своїй політичній кар’єрі, зокрема, як лідер партії “УДАР” візьме участь у виборах до українського парламенту 28 жовтня.
Коментуючи повідомлення, що це буде його останній бій, В.Кличко сказав: "Я хотів би продовжити боротьбу, і я прийму рішення після виборів".
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