"Фільтруй Раду": опозиція підписала документ

Як повідомив УНІАН координатор громадського руху «Чесно» на Житомирщині Володимир Піньковський, документ разом з ним підписали керівник Житомирського регіонального виборчого штабу Об’єднаної опозиції Геннадій Зубко, голова Житомирської облорганізації ВО "Свобода" Сидір Кізін, народні депутати Сергій Пашинський та Євген Добряк, депутат Верховної Ради Автономної Республіки Крим Олександра Кужель, а також екс-голова Житомирської облради, керівник фракції партії "Батьківщина" у Житомирській облраді Віталій Француз.

Г.Зубко закликав присутніх дотримуватись вимог меморандуму, у якому опозиційні партії Житомирщини виступають за проведення у регіоні зокрема та в Україні загалом чесних парламентських виборів.

"Коаліція громадських організацій Житомирщини разом з партнерами зі всієї України, які заснували рух "Чесно", звертається до обласних організацій політичних партій Житомирщини про підтримку процесу обговорення критеріїв доброчесності при висуванні кандидатів у депутати до Верховної Ради України за партійними списками та мажоритарними округами", - сказав Г.Зубко.

"Рух "Чесно" розробив для кандидатів у депутати критерії, серед яких відсутність фактів порушення прав і свобод громадян, незмінність політичних позицій відповідно до волевиявлення виборців, непричетність до корупційних дій, особисте голосування у парламенті, відповідність задекларованих доходів та майна способу життя, участь у засіданнях парламенту та роботі його комітетів", - сказав С.Кізін.

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Всеукраїнський громадянський рух «Чесно» започатковано групою активістів спільно з представниками партнерства "Новий Громадянин". Рух утворено 29 жовтня 2011 року під час акції "Фільтруємо парламент за 24 години" - за рік до чергових парламентських виборів в Україні.

Мета руху - активізувати суспільство, щоб очистити майбутній парламент від недостойних депутатів.