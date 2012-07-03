Виключені з НУНС нардепи перебігли до регіоналів
10:53, 03 липня 2012Політика
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Народні депутати Сергій Василенко і Сергій Харовський вийшли зі складу фракції НУ-НС і увійшли до фракції Партії регіонів.
Нардепів виключили за голосування за мовний законопроект
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні парламенту голова Верховної Ради України Володимир Литвин.
Він зазначив, що з цього приводу депутатами подано особисті заяви.
Як повідомляв УНІАН, 5 червня фракція «Наша Україна – Народна самооборона» виключила зі свого складу С.Василенка та С.Харовського, які проголосували за прийняття у першому читанні законопроекту «Про засади державної мовної політики», ініційованого представниками Партії регіонів Сергієм Ківаловим і Вадимом Колесніченком
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