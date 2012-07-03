Виключені з НУНС нардепи перебігли до регіоналів

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні парламенту голова Верховної Ради України Володимир Литвин.

Він зазначив, що з цього приводу депутатами подано особисті заяви.

Як повідомляв УНІАН, 5 червня фракція «Наша Україна – Народна самооборона» виключила зі свого складу С.Василенка та С.Харовського, які проголосували за прийняття у першому читанні законопроекту «Про засади державної мовної політики», ініційованого представниками Партії регіонів Сергієм Ківаловим і Вадимом Колесніченком