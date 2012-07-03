Азаров каже, що цьогоріч квотувати експорт зерна не буде

Це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров.

Як передає кореспондент УНІАН, таку заяву він зробив сьогодні під час зустрічі з представниками громадських об'єднань і організацій, що працюють в аграрній сфері.

Він зазначив, що, незважаючи на складні погодні умови в осінньо-зимовий період, Україні вдалося зібрати достатньо непоганий урожай зерна.

«Незважаючи на те, що в нас була осінь посушлива, не дуже хороша зима. Морозів, які наше село зазнало, не було за останні 60 років. Проте, ми в цілому, розраховуємо на достатньо хороший урожай і не плануємо вводити ніяких обмежень, які були вимушені в посушливому 2010 році ввести. Уряд наперед орієнтує наших селян на те, що ніяких перешкод щодо експорту створюватися не буде. Ми розраховуємо на закріплення наших експортних позицій у частині експорту зерна», - сказав М.Азаров.

Прем'єр висловив переконання, що цього року Україна зможе зібрати урожай зерна на рівні 47 млн тонн.

«Я думаю, 47 (млн тонн). Це прогноз. Ми його з усіх боків обрахували. Думаю, що ми вийдемо (на такий обсяг – УНІАН)», - сказав М.Азаров.

При цьому він підкреслив, що в минулому маркетинговому році Україна експортувала понад 23 млн тонн зерна. «Незважаючи на всі побоювання, цього маркетингового року ми експортували понад 23 млн тонн зерна. Це рекордний рік у нас», - сказав М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами Міністерства аграрної політики і продовольства України, експорт зерна з України в 2012-1013 маркетинговому році (МР, липень 2012 – червень 2013) може скласти майже 26 млн тонн.