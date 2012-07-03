Опозиція пішла з Верховної Ради

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу голова ради Об’єднаної опозиції «Батьківщина», народний депутат України Арсеній Яценюк.

Він зазначив, що «Верховна Рада перестала бути законодавчим органом, а на сходняки опозиція не ходить». «Тому ми покидаємо парламентську залу і будемо боротися за те, щоб новий склад ВР був законодавчим органом і відображав інтереси і волю народу України». Він зазначив, що таке рішення діє «на момент даної сесії» (як відомо закриття поточної сесії передбачається в п’ятницю, 6 липня – УНІАН).