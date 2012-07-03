Опозиція пішла з Верховної Ради
17:26, 03 липня 2012Політика
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Опозиція покинула сесійну залу парламенту до завершення поточної сесії.
|Арсеній Яценюк каже, що опозиція на "сходняки" не ходить
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу голова ради Об’єднаної опозиції «Батьківщина», народний депутат України Арсеній Яценюк.
Він зазначив, що «Верховна Рада перестала бути законодавчим органом, а на сходняки опозиція не ходить». «Тому ми покидаємо парламентську залу і будемо боротися за те, щоб новий склад ВР був законодавчим органом і відображав інтереси і волю народу України». Він зазначив, що таке рішення діє «на момент даної сесії» (як відомо закриття поточної сесії передбачається в п’ятницю, 6 липня – УНІАН).
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