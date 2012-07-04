УЄП: ухваленням закону про мови влада оголосила війну українству

Про це йдеться у заяві УЄП, яку надано УНІАН.

“Останні події в Україні показують, що сьогоднішня влада в своїй діяльності намагається повністю викорінити все, що пов’язано з українством та національною ідентичністю українців. Для проведення антинародної та антиукраїнської політики влада свідомо здійснює геноцид українського народу, знищує українські школи, український кінематограф та літературу. В даний час від українців відбирають ще і рідну українську мову”, - йдеться у заяві.

Будучи нездатною створити нові робочі місця, зазначено у заяві, влада змушує українців шукати роботу за кордоном, а потім штучно через підконтрольні суди залишає їх виборчих прав.

“Вже зараз підконтрольні псевдовчені для того щоб підіграти владі, розробляють концепції заміщення українців іншими національностями, які потенційно будуть носіями інших цінностей та іншої культури, але залишаться вірними теперішній владі. Сьогоднішня влада не є українською ні по суті, ні за національністю. Всі вищі посадові особи не є українцями. Хіба це не має турбувати українських патріотів, коли ними управляють моголи (геологи з російського нечорнозем’я, хазари, та кочівники)”, - йдеться у заяві УЄП.

“Люди прокиньтеся! У Вас забрали державу, винищують культуру і мову, забирають життя, а ви спите!... Керівниками держави мають бути ті для кого Україна – Батьківщина і Мати. Україна понад усе. Закликаємо все українство світу до захисту України”, - йдеться у документі.

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Українська європейська перспектива - це міжнародна громадська організація, що об'єднує українців усього світу, які підтримують прозахідний курс розвитку України. Мета УЄП – консолідувати всіх українців, які живуть і працюють в Європі і Сполучених Штатах Америки, в Канаді і Австралії, котрі прагнуть бачити Україну правовою державою з високим рівнем життя, демократії і свободи слова.

Організація створена на початку 2011 року в Празі. Один із співзасновників і голова Ради УЄП – екс-міністр економіки України Богдан Данилишин, який одержав у 2010 році політичний притулок у Чехії.