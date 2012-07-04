Джерело: Закон про мови буде підписаний Януковичем безумовно
09:43, 04 липня 2012Політика
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Віктор Янукович безумовно підпише закон про мовну політику, скандально прийнятий вчора на засіданні Верховної Ради.
Дії перзидента і парламенту узгоджені
Про це заявив лідер фракції ПР в парламенті Олександр Єфремов, пише Коммерсант-Україна.
"Якщо парламент голосує за даний законопроект, то я не бачу, які можуть бути аргументи у адміністрації президента, щоб не підписати його", - сказав Олександр Єфремов.
Таку ж думку висловило джерело в адміністрації президента: "Закон буде підписаний безумовно".
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