Джерело: Закон про мови буде підписаний Януковичем безумовно

09:43, 04 липня 2012
Політика
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Віктор Янукович безумовно підпише закон про мовну політику, скандально прийнятий вчора на засіданні Верховної Ради.

Дії перзидента і парламенту узгоджені

 

Про це заявив лідер фракції ПР в парламенті Олександр Єфремов, пише Коммерсант-Україна.

"Якщо парламент голосує за даний законопроект, то я не бачу, які можуть бути аргументи у адміністрації президента, щоб не підписати його", - сказав Олександр Єфремов.

Таку ж думку висловило джерело в адміністрації президента: "Закон буде підписаний безумовно".

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