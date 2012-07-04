Джерело: Закон про мови буде підписаний Януковичем безумовно

Про це заявив лідер фракції ПР в парламенті Олександр Єфремов, пише Коммерсант-Україна.

"Якщо парламент голосує за даний законопроект, то я не бачу, які можуть бути аргументи у адміністрації президента, щоб не підписати його", - сказав Олександр Єфремов.

Таку ж думку висловило джерело в адміністрації президента: "Закон буде підписаний безумовно".