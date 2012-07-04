На Київ рушили люди для участі в акціях проти «мовного закону»

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «За Україну!», про це В.Кириленко заявив під час свого виступу на мітингу.

«Звідусіль їдуть люди, аби стати на захист української мови. На цей момент вже виїхало п'ятнадцять автобусів зі Львова, вісім з - Луцька, три - з Херсона, а також з Вінниці та Харкова. Українські громадяни активно долучаються до акції», - зазначив В.Кириленко.

Крім того, він повідомив, що вже надійшла інформація, що ДАІ безпідставно зупиняє автобуси.

«Влада боїться і попри все намагається не допустити небайдужих громадян до Києва на мітинг. Щойно повідомили, - заявив В.Кириленко, - що автобуси з людьми не випускають з Харкова та Вінниці. Також зупинили колону автобусів на виїзді зі Львова».