Москаль припускає, що Цушко в дитинстві об’ївся хімікатів

Кандидат в народні депутати від блоку "Наша Україна - Народна самооборона" Геннадій Москаль припускає, що міністр внутрішніх справ Василь Цушко ще в дитинстві "об’ївся хімікатів".

“Мабуть, Василь Цушко в дитинстві об’ївся хімікатів. Інакше його заяви про отруєння неможливо коментувати”, - зазначив у коментарі сайту RAZOM Геннадій Москаль.

“Якби в якійсь іншій країні світу міністр внутрішніх справ говорив щось подібне, то його швидко би відправили у відставку або поклали до психіатричної лікарні”, - переконаний він.

“Ті препарати, якими нібито отруївся Цушко, приймають астматики. Щоб ними отруїтися, потрібно з’їсти 30 таблеток. Невже доросла людина не бачила, що вона їла?” – наголосив Москаль.

Він нагадав, що одразу після повернення з Німеччини, міністр внутрішніх справ казав, що його ніхто не труїв. “А за три дні до виборів, коли в СПУ зрозуміли, що їх рейтинг прямує до нуля, соціалісти вирішили такими нісенітницями підняти собі рейтинг, - вважає член Блоку. - Це може викликати тільки сміх. З іншого боку, у всіх виникають сумніви щодо доцільності перебування на посадах таких недолугих міністрів, як Цушко”, сказав Геннадій Москаль.