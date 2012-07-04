Гриценко: Семеро нардепів чули, як Литвин обіцяв не підписувати «мовний» закон

Заява прес-служби спікера, що Литвин не обіцяв не підписуватизакон про мову, суперечить словам самого Литвина. Про це під час прямого ефіру на ТВі заявив лідер «Громадянської позиції» (Об’єднана опозиція «За Батьківщину!») Анатолій Гриценко, повідомляє його прес-служба.

Він повідомив, що сьогодні на зустрічі з Литвином були присутні сім депутатів від опозиції: сам Гриценко, Кожем’якін, Томенко, Яценюк, Мартиненко, Шевченко і Князевич.

«Литвин сказав буквально: я не підпишу цей закон за жодних умов. Ці слова після того, як ми вийшли, оприлюднив Яценюк. Сім чоловік чули слова Литвина і можуть їх підтвердити», - заявив Гриценко.

Відповідаючи на питання, чому Литвин змінив свою позицію, Гриценко припустив, що на спікера могли «натиснути».

«Ми знаємо, що як тільки Литвин щось робить самостійно, відразу якийсь Пукач чи ще хтось дає інтерв’ю - і Литвин займає іншу позицію», - додав Гриценко.

Коментуючи саму зустріч, він повідомив, що Литвин лежав під капельницею і виглядав насправді хворим:

«Було видно, що відмова від спікерства – те для нього був душевний удар, це було очевидно. Десь по-людськи його було і шкода, хоча у політичному плані маю своє ставлення до Литвина».

За словами Гриценка, Литвин заявив опозиціонерам, що його самого обманули.

«Він сказав, що його запросив президент на засідання Гуманітарної ради, на яку ніколи раніше не запрошував. І на цьому засіданні він був з 14:30 аж до 20:30. Про прийняття закону дізнався з записки, яку йому принесли. І це його сильно збурило. А потім, як він каже, сильно обурилася ціла купа депутатів з фракції Литвина, які були в округах, не хотіли голосувати за цей закон, а їхні картки спрацювали. А потім фракція Литвина взагалі сказала, що вони не зрозуміли, за що голосували, бо думали, що не за закон, а за включення до розгляду. Але в це я вже не вірю», - розповів Гриценко.

Лідер «Громадянської позиції» констатував, що в Литвина зараз є вибір: або зупинити порушення закону, або стати співучасником порушення закону.