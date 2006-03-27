Як проголосувала Волинь...

На Волині на виборах до парламенту лідирує БЮТ - КВУ

Луцьк. 27 березня. УНІАН. На Волині на виборах до Верховної Ради України лідирує Блок Юлії Тимошенко.

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласного відділення Комітету виборців України у Волинській області за даними станом на 10 годину на виборах до Верховної Ради лідирує Блок Юлії Тимошенко – 45,3%. Друге місце посідає «Наша Україна» – 18,7%, третє – Блок Костенка і Плюща – 8,6%. На четвертому місці - Народний блок Литвина – 4,5%, далі СПУ – 3,8%, Партія регіонів – 3,5%. Всі інші політичні сили не подолали 3% бар’єру.

До обласної ради лідирує також Блок Юлії Тимошенко – 42,7%, на другому місці - «Наша Україна» - 20, 78%, на третьому – Блок Костенка і Плюща – 7, 5%.

Станом на 10 годину опрацьовано майже 13% протоколів, зазначили у прес-службі КВУ в області.