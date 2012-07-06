ВР направила українських миротворців в Ліберію і Кот-д'Івуар

Верховна Рада ухвалила Закон «Про схвалення рішення Президента України щодо направлення миротворчого контингенту для участі України у транскордонних операціях у рамках міжмісійного співробітництва між Місією ООН у Ліберії та Операцією ООН у Кот-д'Івуарі».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 263 із 267 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Законом передбачено схвалити рішення Президента щодо направлення до 100 миротворців з числа миротворчого контингенту України, який діє у складі Місії ООН у Ліберії, для участі України у транскордонних операціях у рамках міжмісійного співробітництва між Місією ООН у Ліберії та Операцією ООН у Кот-д'Івуарі у строки, що визначаються Радою Безпеки ООН.

Фінансування витрат буде здійснено за рахунок коштів державного бюджету України з подальшим відшкодуванням цих витрат ООН.

Закон набирає чинності з дня його опублікування.