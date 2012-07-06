Кличко передав слова підтримки з-за кордону

Звернення до учасників мітингу передала народний депутат України Ірина Геращенко, повідомили УНІАН у прес-службі партії УДАР.

«Я маю честь передати слова підтримки, подяки та єдності всім, хто зібрався на цьому спекотному майдані, від лідера партії УДАР Віталія Кличка, який усі ці дні був тут разом з партійцями УДАРу, разом зі своїми побратимами з інших опозиційних сил, з усіма простими українцями, які виборювали важливі для країни речі. Сьогодні Віталій знаходиться в іншому європейському місті, де завтра, без сумніву, підніметься переможний український прапор і залунає наш гімн, де виборюватиме перемогу в бою його брат Володимир. Але Віталій знає, що тут зібралися українці, які вірять, що будуть ще сотні, тисячі українських перемог, і починаються вони тут», – передала І.Геращенко слова В.Кличка.

За її словами, В.Кличко також висловив підтримку проголошеній опозиційними силами безстроковій акції опору нинішньому режиму.

«Ми виступаємо проти того беззаконня, яке сьогодні твориться по всій країні. Ми маємо разом змінити цю владу, яка розколює країну, стравлює її громадян. Впевнений, сформувавши демократичну більшість у новому парламенті, ми змінимо цю владу», – переконаний В.Кличко.