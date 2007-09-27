Цушка попередили про кримінальну відповідальність за брехню про отруєння

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО сьогодні, приймаючи заяву від міністра внутрішніх справ України, кандидата в народні депутати від СПУ Василя ЦУШКА, попередив його про кримінальну відповідальність в разі, якщо інформація, надана ним про отруєння, не матиме під собою підгрунтя.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГПУ, «генеральний прокурор перед тим, як прийняти документи від В.ЦУШКА, попередив його про кримінальну відповідальність, передачену ст. 383 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину).

Водночас у прес-службі поінформували, що О.МЕДВЕДЬКО отримав від В.ЦУШКА заяву про замах на нього, як державного діяча. У свою чергу, за інформацією прес-служби, В.ЦУШКО просив прокуратуру провести перевірку з приводу наданої ним інформації.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня В.ЦУШКО заявив, що був отруєний теофіліном, і матеріали, що підтверджують його отруєння, він одержав 21 вересня. Він висловив припущення, що його отруїли організатори захоплення Генеральної прокуратури 27 травня.

В.ЦУШКО нагадав, що після подій 27 травня в приміщенні Генпрокуратури він був госпіталізований з діагнозом інфаркт міокарда. Для лікування міністра було перевезено в Німеччину. Проте у нього виникли деякі підозри щодо того, що з ним трапилося. Зокрема, за словами В.ЦУШКА, українські лікарі поставили йому діагноз – обширний інфаркт, але вже в Німеччині під час аналізів було з`ясовано, що коронарні судини його серця були в порядку. Крім того, він повідомив, що «26 травня робив кардіограму, і були хороші результати, а через день – стався інфаркт».

Водночас прес-секретар СБУ Марина ОСТАПЕНКО заявила, що "ні ЦУШКО, ні хтось з його довірених осіб не звертався в СБУ з інформацією про можливе його отруєння”. “У СБУ немає інформації про можливе отруєння", - сказала вона.

Сьогодні В.ЦУШКО передав до Генпрокуратури матеріали про своє отруєння.