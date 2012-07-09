Політолог: закон Колесніченка-Ківалова не вирішує мовної проблеми

Про це консультант Партії регіонів з питань взаємодії зі ЗМІ Олексій Мустафін сказав у коментарі «Телекритиці».



Інше питання - яким чином мають бути гарантовані мовні права громадян. На думку Олексія Мустафіна, законопроект Колесніченка і Ківалова не вирішує мовної проблеми, тому що він «дуже неохайно складений, у ньому є багато речей, які суперечать одна одній, і він дозволяє багато двозначних тлумачень», а отже чиновникам залишена можливість тлумачити їх на власний розсуд.



Щоб уникнути двозначностей доведеться або коригувати чинне законодавство, або ухвалювати додаткові закони. Проблема однак в тому, каже Мустафін, що інших, альтернативних законопроектів із цього приводу жодна з впливових політичних сил так і не запропонувала.



Вихід із ситуації, що склалася, журналіст вбачає в підготовці й ухваленні якісно іншого мовного закону, що справді б врахував інтереси усіх великих мовних груп українців - як тих, хто вживає українську, так і тих, хто прагне розмовляти російською. Такий закон «перекриє» спірне голосування за проект Колесніченка-Ківалова, до якого можна не повертатися, і президент може підписати вже новий закон. А такий вихід можливий лише в тому випадку, якщо всі політичні сили погоджуються. Наразі такої волі Олексій Мустафін не бачить ані з боку Партії регіонів, ані з боку її опонентів. «Власне, дещо подібне відбувалося навколо конституційною реформою, і як наслідок ми отримали повернення до Констітуції часів Леоніда Кучми, із надмірними повноваженнями президента», - нагадує він.



Водночас небажання Партії регіонів пристати на пропозицію взагалі зняти «мовне питання» з порядку денного Олексій Мустафін вважає «принаймні логічним». «Будь-яка політична сила, яка йде на вибори з певною програмою і певними обіцянками, має демонструвати бажання виконувати їх виконувати. Якщо Партія регіонів обіцяла гарантувати права російськомовних українців і якщо вона хоче мати політичне майбутнє, то має довести, що вона справді домагається цього. Нічого нелогічного в таких діях я не бачу. Лише вважаю, що обрано не найкращий і не найлогічніший шлях виконання обіцянок», - додав експерт.

