Під харківським судом зійшлися прихильники і противники Тимошенко

У Харкові перед будівлею Апеляційного суду Харківської області, де сьогодні Київський районний суд Харкова розглядатиме справу екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко щодо порушень у діяльності корпорації ЄЕСУ, проходять акції противників та прихильників екс-прем’єра.

Як передає кореспондент УНІАН, у мітингу противників Ю.Тимошенко беруть участь близько 1,5 тис. осіб. Ці люди, які зібралися на площі Руднєва, навпроти будівлі суду, тримають національні прапори, транспаранти з написами «Юлі зону», «Юля стоп» та інші.

На відстані близько 70 метрів від будівлі суду проходить акція прихильників Ю.Тимошенко. У ній беруть участь більше 1 тис. осіб, люди продовжують підходити. Прихильники екс-прем’єра тримають національні прапори, символіку ВО «Батьківщина». Багато людей одягнені у футболки із написами «Звільніть Юлю».

На акцію на підтримку Ю.Тимошенко прибули активісти ВО «Батьківщина» з багатьох регіонів України, зокрема Луганської, Дніпропетровської, Львівської та Київської областей. На мітингу також присутні кілька народних депутатів України від БЮТ.

Як повідомляв УНІАН, на попередньому засіданні в справі екс-прем’єра щодо ЄЕСУ 25 червня суд задовольнив клопотання прокурорів про призначення Ю.Тимошенко комісійної судово-медичної експертизи, яка має встановити стан здоров'я екс-прем’єра та можливість її участі у судових засіданнях.

28 червня захисник Сергій Власенко заявив, що Ю.Тимошенко відмовилася від проведення комісійної судово-медичної експертизи.

Напередодні судмедексперти попросили суд надати додатковий час для підготовки комісійного висновку щодо стану здоров’я Ю.Тимошенко через її відмову від огляду.

Довідка УНІАН. Державні обвинувачі у справі Ю.Тимошенко 19 квітня під час попереднього розгляду справи заявили, що екс-прем’єр обвинувачується за трьома пунктами: організація розкрадання бюджетних коштів і замах на розкрадання коштів з держбюджету на суму 25 млн грн; ухилення корпорації ЄЕСУ від сплати податків на загальну суму 4 млн грн; використання платіжної картки іноземної компанії, з рахунку якої Ю.Тимошенко використала майже 1 млн доларів на розрахунки у дорогих готелях і ресторанах, не сплативши податків з цієї суми.