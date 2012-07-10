Вигнанець із КПРС Грач: Я комуністом не народився, але я ним помру

«Центральна контрольна комісія з п'ятниці засідала два дні й ухвалила рішення виключити Грача з партії з урахуванням думки первинної - київської - партійної організації, яка прийняла його в партію. Підстави - за порушення статуту, за відсторонення від роботи й так далі», - повідомив телефоном кореспонденту УНІАН Олександр Яковенко, який був лідером партії з 2001 по 2011 рік, а зараз заявляє, що повернувся на цей пост із червня.

«Я дивлюся на це все, як на проплачені витівки. Поза всяким сумнівом, тут є рука й Адміністрації Президента, й "симоненківщини", я також знаю одного з олігархів - поки прізвище не називаю, який проплачує всі ці речі. Не вийде нічого! Грач був, є і буде комуністом. Я комуністом не народився, але я ним помру», - сказав кореспонденту УНІАН Л.Грач, який як і раніше вважає себе членом КПРС і лідером цієї політсили.

За словами політика, він ще з минулого року перебуває на партійному обліку в одній з первинних організацій Сімферополя і є членом кримського республіканського комітету партії. «Ці три-чотири свавільники, зокрема Яковенко, повинні вже заспокоїтися, тому що мені це може набриднути, я можу в судовому порядку їх поставити на місце, й показати їхню цінність, зокрема, через скликання позачергового з'їзду офіційно діючих обласних організацій», - додав Л.Грач.

Разом із тим О.Яковенко стверджує, що партія попрощалася з Л.Грачем, і відновлення в її лавах неможливе.

Як повідомляв УНІАН, КПРС створена в 2001 році, й, за даними її керівництва, налічує наразі близько 20 тис. членів.

Л.Грач очолив КПРС у лютому 2011 року. За словами О.Яковенка, керівні органи КПРС вирішили усунути Л.Грача від лідерства наприкінці квітня цього року, після чого подали документи до Міністерства юстиції, 19 червня з'явився наказ відомства про взяття до уваги інформації політсили про зміни в її структурі. Разом із тим Л.Грач заявив, що печатка партії знаходиться в нього, і назвав сфальсифікованими рішення про зміну в керівництві політсили.

Раніше, в грудні 2010 року, керівництво Комуністичної партії України звільнило Л.Грача з посади першого секретаря кримського республіканського комітету КПУ, яку він обіймав із 1993 року, а також виключило з партії й фракції в парламенті.