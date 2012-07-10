В Україні з'явилась партія фанатів

Представили партію сьогодні на прес-конференції в УНІАН її активісти – Тереза Франк та Дмитро Гарбуз, які працюють у шоу-бізнесі, а також Максим Патріотичний та Олексій Фанівський, які займаються підприємництвом.

Зокрема, як зазначив Д.Гарбуз, Партія фанатів України створена з ініціативи музиканта і співака Фоззі та за сприяння президента НОК Сергія Бубки. До фанатського об’єднання може долучитися кожен. Наразі у соціальних мережах до руху приєдналися вже близько 20 тис. фанатів.

“На футбольному чемпіонаті я вперше відчув цю енергію, цей драйв, який об’єднав нас навколо України, навколо патріотизму, дав нам спільну ідею. Підтримуючи активістів фанатського руху, ми підтримуємо наших спортсменів і спонукаємо їх на нові перемоги”, - відзначив у свою чергу М.Патріотичний.

При цьому Д.Гарбуз висловив думку, що українським фанам є у кого брати приклад щодо підтримки спортсменів фанатськими рухами інших країн, яку гості чемпіонату демонстрували, наприклад, під час Євро-2012.

“Я, як людина сцени, дуже добре розумію, наскільки важлива підтримка глядача, слухача. Але не завжди треба приймати, а іноді треба і віддавати енергію свою... Я не завжди поділяв фанатизм лідера нашої партії Фоззі щодо спорту, але коли вперше побував на стадіоні, я відчув ці хвилі, які тебе з головою накривають, а цю енергію, яка там ходить по стадіону, ти не можеш до цього не приєднатися. Тому я із задоволенням приєднався до цієї партії”, - розповів Д.Гарбуз.

Він зазначив, що після Євро-2012 спортивні події продовжуються і дуже скоро буде Олімпіада у Лондоні, а отже, підтримка фанів буде дуже потрібна українським спортсменам.

Найближчі заходи, які планує провести партія, – це “Фанатська миля” 14 липня та святкування “Дня фаната України” 21 липня.

“Фанатська миля” символізує з’єднання столиці України з Лондоном та перехід уваги фанатів від Чемпіонату з футболу до Олімпіади. 14 липня фанати будуть в’язати стрічку від Європейської площі до Посольства Великої британії. Тобто, “Фанатаська миля” – це ті 1 тис. кроків, які пройдуть активісти фанатського руху, зірки шоу-бізнесу та всі фанати України.

В рамках Дня фаната України на Майдані Незалежності передбачається організувати концерт, провести естафету олімпійського вогню та проводи Олімпійської збірної до Лондона.

“Я очолюю жіноче фанатство в партії. І я хочу довести, що жінки – вони також гарні фанатки і ми підтримуємо, не тільки розвиваємо, запалюємо серця наших спортсменів, а й запалюємо їхні м’язи, щоб вони гарно грали і перемагали”, - зазначила Т.Франк.