Як голосувала Вінницька область...

За інформацією Вінницької обласної виборчої комісії, яка обробила дані з приблизно 20% протоколів, Блок Юлії Тимошенко має у своєму активі близько 29% голосів виборців, "Наша Україна" – близько 18%, Соціалістична партія України – 17%.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила секретар Вінницької обласної виборчої комісії Валентина СОЛОХА.

За її даними, після обробки 20% протоколів, Народний блок Литвина на Вінниччині набирає 5,4%, Партія регіонів – 4,7%, Комуністична партія України – 3,1%.

В.СОЛОХА додала, що Блок народно-демократичних партій набрав - 1,8%, громадянський блок ПОРА-ПРП – 1,2%, а інші політичні сили менше 1%.

Секретар обласної виборчої комісії прогнозує, що до кінця доби 27 березня обласна виборча комісія отримає попередні результати, а остаточні результати будуть підведені не раніше п’ятниці.