ЗМІ: Влада Англії відмовилася від зустрічі з Януковичем на Олімпіаді

Про це стало відомо "Українські правді" з джерел в урядових колах Британії.

Джерела стверджують, що контакти офіційних осіб із В.Януковичем вирішили згорнути до завершення парламентських виборів в Україні.

Від того, як пройдуть перегони, залежить подальший розвиток відносин між Києвом та Лондоном - одним із найбільших лобістів членства України в Євросоюзі.

Втім, за інформацією "Української правди", В.Янукович все ж має намір відвідати Велику Британію і збирається витратити декілька мільйонів гривень бюджетних коштів для візиту до країни.