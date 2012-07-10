ЗМІ: Влада Англії відмовилася від зустрічі з Януковичем на Олімпіаді
21:19, 10 липня 2012Політика
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Представники уряду Великої Британії відмовилися від проведення офіційної зустрічі з Президентом України Віктором Януковичем під час відкриття літніх Олімпійських ігор у Лондоні.
Янукович, все ж, відвідає Лондон
Про це стало відомо "Українські правді" з джерел в урядових колах Британії.
Джерела стверджують, що контакти офіційних осіб із В.Януковичем вирішили згорнути до завершення парламентських виборів в Україні.
Від того, як пройдуть перегони, залежить подальший розвиток відносин між Києвом та Лондоном - одним із найбільших лобістів членства України в Євросоюзі.
Втім, за інформацією "Української правди", В.Янукович все ж має намір відвідати Велику Британію і збирається витратити декілька мільйонів гривень бюджетних коштів для візиту до країни.
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