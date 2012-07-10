Власенко заявляє, що «організатор» харківських лікарів торгував дітьми

Про це "Українській правді" повідомив захисник Тимошенко, депутат від БЮТ Сергій Власенко.

"Сьогодні харківські лікарі проводили зустріч з доктором Хармсом. Я зацікавився однією простою річчю: чільником цієї групи і явним організатором харківських лікарів виступив такий собі головний лікар Харківської лікарні швидкої допомоги Богдан Федак", - нагадав він.

"Я чомусь для себе це прізвище відмітив як знайоме і просто почав, так би мовити, підіймати інформацію по цій людині. Богдан Федак - це львівський лікар, який наприкінці 90-х років працював керівником Львівської обласної лікарні швидкої допомоги. І був замішаний в скандалі щодо продажу дітей закордон. Тоді продали зі львівських клінік в Америку 130 дітей", - заявив Власенко.

Депутат також сказав, що у тій справі Федак "отримав два роки, і якщо я не помиляюсь, ще й без права займати посади в медичній галузі".

"Після цього він став помічником народного депутата Ігоря Шурми, який зараз працює заступником губернатора Добкіна в Харківській області. І цей Шурма його перетягнув в Харків і призначив головним лікарем лікарні швидкої допомоги", - розповів депутат.

"І от ця людина сьогодні розказувала ЗМІ, який поганий лікар Хармс, і що він говорить речі, які не сприймають українські лікарі і т.д. У мене питання, чи може ця людина взагалі працювати лікарем і ставити якісь питання німецьким лікарям від клініки зі світовим ім'ям?" - підсумував Власенко.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок представники Харківського медичного товариства зустрілися з німецьким лікарем Лутцом Хармсом у лікарні "Укрзалізниці" в Харкові, де перебуває Юлія Тимошенко.