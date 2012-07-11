Хармс повезе результати обстеження Тимошенко в Берлін

Інформацію про це кореспонденту УНІАН підтвердив захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко.

Він зазначив, що Л.Хармс повідомив про свій від’їзд українських медиків ще вчора під час спілкування у ЦКЛ «Укрзалізниці».

Як підкреслив С.Власенко, від’їзд Л.Хармса є плановим і він не пов’язаний із заявами українських лікарів про відсутність динаміки у лікуванні Ю.Тимошенко.

С.Власенко повідомив, що Л.Хармс забере із собою результати проведеного вчора обстеження Ю.Тимошенко у Німеччину. За даними С.Власенка, у клініці «Шаріте» відбудеться консиліум лікарів, які обговорять результати обстеження Ю.Тимошенко.

За словами захисника, на цей час він не володіє інформацією про обстеження, яке вчора проводилося, та про його результати.

На думку С.Власенка, наступний лікуючий лікар Ю.Тимошенко із клініки «Шаріте» прибуде до Харкова впродовж тижня. «Хармс залишив усі графіки лікування. Якщо буде термінова необхідність, то прибудуть раніше», - додав С.Власенко.

Водночас активісти «Молодих регіонів», які пікетували готель, де мешкав Л.Хармс, заявили, що сьогодні у Харківському аеропорту під час відльоту лікаря відбудеться театралізована акція з цього приводу.