Харківські «Молоді регіони» відхрестилися від пікету під вікнами Хармса

Голова Харківської обласної організації «Молоді регіони» Анастасія Кобець заявляє, що «Молоді регіони» не брали участі 10 липня у пікеті готелю «Чічіков» у Харкові, де проживав німецький лікар Лутц Хармс.

Як йдеться у переданій агентству УНІАН заяві, за словами А.Кобець, «Молоді регіони» не вважають «за доцільне підтримувати додатковий інтерес суспільства до процесу судових розглядів у справі екс-прем'єр-міністра, а також стану її здоров'я. Наша діяльність спрямована виключно на роботу з молоддю: проведення соціальних акцій, спортивних заходів, підвищення освітнього рівня».

«Окреме зауваження хочу зробити представникам ЗМІ. Якщо під час пікету вами були помічені молоді люди, що мають членство в нашій організації, їх присутність на заході є висловленням їхньої особистої громадянської позиції, що є законним правом кожного жителя України. Надалі прошу направляти офіційні запити про участь «Молодих регіонів» у будь-яких акціях або ж зв'язуватися особисто зі мною, керівником організації», - заявила А.Кобець.